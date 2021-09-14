Антигрипповая вакцинация стартует в Нур-Султане

Вакцинация против гриппа начнется в Нур-Султане с 15 сентября. Об этом сообщил глава управления общественного здравоохранения столицы Казахстана Тимур Муратов.

"Завтра мы начинаем вакцинацию против гриппа, которая проводится ежегодно в целях профилактики. Бесплатно ее может получить определенная категория лиц. Все остальные граждане могут вакцинироваться за свой счет, обратившись в свою поликлинику и частные организации", - приводит его слова "Спутник-Казахстан".

Он отметил, что вакцинация против гриппа продлится до 15 октября в поликлиниках города по месту прикрепления.