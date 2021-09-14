Командующий с русской улыбкой. Генерал армии Виктор Казанцев прошел с ней три войны

Бывший полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе, бывший командующий войсками Северо-Кавказского военного округа, генерал армии Виктор Казанцев ушел из жизни во вторник, 14 сентября, в Краснодаре. В феврале ему исполнилось 75 лет. В последние годы Казанцев тяжело болел, его душило онкологическое заболевание.

Армейская жизнь генерала армии вместила в себя много знаковых событий. В 1966 году он получил первое офицерское назначение на должность командира взвода, в запас был уволен в мае 2000 года в должности командующего войсками округа, в котором шла отчаянная борьба с вооруженными террористами.

Из 34 лет около двух десятков Казанцев отдал служению Отечеству в его южных регионах: в Закавказском, Северо-Кавказском, Туркестанском и Среднеазиатском военных округах. В должности первого заместителя командующего войсками САВО принял участие в афганской войне. В должности первого заместителя командующего войсками СКВО участвовал в первой военной кампании в Чечне. Когда началась вторая контртеррористическая операция в республике, Казанцев уже был командующим округа, потому его и назначили главой всей объединенной федеральной группировки. В феврале 2000 года министр обороны РФ, маршал Игорь Сергеев вручил Казанцеву погоны генерала армии в центре только недавно освобожденного от террористических формирований Грозного.

В эти тяжелое для всего Северного Кавказа время мои журналистские пути не раз пересекались с командующим группировкой. Происходило это и на военных объектах, и на различных общественных мероприятиях, особенно на спортивных соревнованиях, которые Казанцев очень любил, будучи мастером спорта СССР по самбо и греко-римской борьбе.

Осенью 1999 года наша маленькая группа журналистов застала Казанцева в компании актера Виктора Проскурина и нескольких спортсменов во Владикавказском Дворце спорта "Манеж". В перерыве очередного первенства по спортивной борьбе мы прошли в ресторанчик "Манежа", где и там увидели командующего со спутниками, обедающих в пустом зале. Заведение не было закрыто на спецобслуживание - официантка сразу приняла наш неприхотливый заказ. Молодая журналистка из нашей группы спокойно подошла к Виктору Германовичу и спросила, как вверенные ему войска восстанавливаются после боевых операций на территории Дагестана (эта была короткая передышка между событиями в Дагестане и второй военной кампанией в Чечне). Трудно представить такой демократизм, но командующий предложил ей присесть за стол и поговорить. Мы слышали весь этот разговор – военных тайн в нем не прозвучало, как и "конфиденциальной информации". Казанцев разговаривал с молодой журналисткой по-отечески, не строго, но не без удивления: "Война – суровое занятие, что же тебя привело ее освещать?" Похоже, бывалый вояка давал наставление девушке, пытался ее уберечь от моральных потрясений на выбранном ею журналистском пути. С его лица тогда не сходила устало-добрая улыбка – ее еще называют русской улыбкой, которая отличается искренностью и душевной глубиной.

Когда Казанцев покидал Дворец спорта через служебный вход, он еще раз столкнулся с нами, попрощался с каждым за руку, а нашу коллегу отвел чуть в сторону. Мы услышали, как он ей сказал: "Только ты об этом не пиши, что я тебе говорил, это очень личные мои мысли". В дальнейшем мне частенько приходилось здороваться с улыбающимся Казанцевым за руку. Вряд ли он помнил тот обед во владикавказском "Манеже", скорее это был стиль его души – проявлять внимание к людям. Улыбка при этом всегда была такой же, что и тогда – устало-доброй, искренней.

Но в армейской обстановке, как свидетельствуют его подчиненные, это был твердый и жесткий начальник. Бывало, срывался. Офицерам приходилось туго. Достаточно емко охарактеризовал Виктора Германовича его заместитель в годы второй чеченской кампании Геннадий Трошев в книге "Моя война": "Спасало одно: все знали, что командующий делает это без всякого зла, нет в нем мстительности. Да, мог нашуметь, обругать, но тут же, как ни в чем не бывало, по-дружески хлопал по плечу. Он был как климат в Забайкалье, резко континентальный — изнывающая жара днем и леденящий холод ночью. Вспыльчивый, но быстро отходит".

В Дагестане Казанцева очень любили. "Ему посвящали стихи и песни, вручали не бог весть какие подарки простые селяне. Без натяжки можно сказать: он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский, по аналогии с Суворовым-Рымникским", - утверждает Геннадий Трошев.

Получив звание генерала армии, Казанцев вскоре ушел в запас. Видимо, для одного человека три войны многовато, тем более он получил ранение, долго восстанавливался. Но Кремль не дал ему возможности зажить по-пенсионерски. В мае 2000 года президент Владимир Путин назначил Казанцева своим полномочным представителем в Южном федеральном округе – система федеральных округов только была создана. Фактически он опять вернулся к вопросам восстановления мирной жизни, ликвидации вооруженного подполья в республиках Северного Кавказа. В этой должности Казанцев проработал неполных четыре года.

Бывшие сослуживцы Казанцева и Трошева удивились трагичному совпадению: сегодня они готовились помянуть Трошева, погибшего в этот день в авиакатастрофе 13 лет назад, и тут пришла новая скорбная весть. Как и генерал-полковника Трошева, генерала армии Казанцева похоронят в Краснодаре. Как рассказывают очевидцы, в 2008 году Виктор Германович пришел на похороны Геннадия Николаевича в одиночку, не в составе какой-либо официальной делегации. Скромно стоял в стороне. Затем достал из кармана Золотую Звезду Героя России, надел на пиджак и направился к гробу для прощания. Он словно подчеркнул, что многим обязан своему бывшему заместителю. Благодарность и скромность отличали обоих кавказских генералов в жизни. Они вошли в историю постсоветской России не как разрушители, а как мужественные служивые люди.