На развитие Сочи направят более 500 млрд рублей

На социально-экономическое развитие Сочи до 2030 года пойдет свыше 500 млрд рублей, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"Перед нами стоят конкретные задачи по модернизации инженерной инфраструктуры города – сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, а также развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Программой социально-экономического развития курорта предусмотрены более 120 мероприятий, на которые планируется привлечь более 500 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников", - рассказал он на пресс-конференции в рамках форума современной журналистики "Вся Россия".

В Сочи планируется строительство школ, детсадов, спортивных объектов, модернизация учреждений культуры, переселение граждан из аварийного жилья, работы по защите города от оползней, расчистке русел рек, берегоукреплению, реконструкция очистных сооружений в рамках модернизации сферы ЖКХ.