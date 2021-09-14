В Сочи намерены сохранить эпидемиологическую ситуацию стабильной

Эпидемиологическая ситуация останется стабильной в Сочи в период зимнего туристического сезона в условиях пандемии, поделился оптимистичным прогнозом мэр города Алексей Копайгородский на пресс-конференции, проходящей на площадке XXV Форума современной журналистики "Вся Россия".

"Эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная, и мы хотим, чтобы она была такой же на зимние каникулы 2021-2022 годов", - сказал он, добавив, что у курортов Сочи есть опыт работы в период пандемии.

По его словам, все курорты, экскурсии, места турпоказа сегодня подготовлены. "У нас есть половина сентября, октябрь, ноябрь, за эти 2,5 месяца каждое средство размещения [подготовить]", - также отметил он.