Путин указал на необходимость слаженной работы правительства и парламента

Президент России Владимир Путин заявил о том, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента в будущем после формирования нижней палаты.

По словам главы государства "от этого зависит эффективность решений".

"Я знаю, что "Единая Россия", ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению, - констатировал он. - Это очень важно - нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат", - подчеркнул президент в ходе выступления на совещании с правительством и руководством "Единой России".