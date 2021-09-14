Президент Ирана позвонил в Кремль

Во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и предстоящего 17 сентября саммита организации в Душанбе, в котором президент Ирана примет участие в качестве наблюдателя.

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также Путин и Раиси затронули темы международной повестки дня, в том числе ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Лидеры России и Ирана условились о дальнейшем продолжении контактов.