В результате массового ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека

Массовая автоавария с участием машины "скорой помощи" и еще трех автомобилей произошла в Назрани, сообщает пресс-служба МВД республики.

"По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ДТП участвовала карета скорой помощи, которая опрокинулась от сильного удара. Инцидент произошел около 12:00 на пересечении улиц Базоркина и Картоева.

В настоящее время причины аварии устанавливаются.