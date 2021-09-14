В результате массового ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека
Массовая автоавария с участием машины "скорой помощи" и еще трех автомобилей произошла в Назрани, сообщает пресс-служба МВД республики.
"По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ДТП участвовала карета скорой помощи, которая опрокинулась от сильного удара. Инцидент произошел около 12:00 на пересечении улиц Базоркина и Картоева.
В настоящее время причины аварии устанавливаются.
Вестник Кавказа
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