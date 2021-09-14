Россия открылась для яблок с 65 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор разрешил импорт в Россию яблок еще с 11 предприятий Азербайджана.

В Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана сообщили, что это решение - результат совместных мер Агентства и соответствующих структур по устранению ограничений на экспорт из республики в Россию томатов и яблок. Ввоз яблок с еще 11 предприятий одобрен на основании гарантии АПБ Азербайджана с 14 сентября.

Таким образом, на данный момент яблоки в Россию могут поставлять 65 азербайджанских предприятий, их общий экспортный потенциал составляет более 144,5 тыс тонн - вдвое больше, чем объем ввезенных в Россию яблок в прошлом году.