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Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

По словам терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, самому отличить коронавирус от гриппа почти невозможно.

"Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", - сообщил иммунолог в беседе с порталом Ura.ru.

Врач добавила, что эти заболевания не только обладают схожими симптомами, но и лечатся практически одинаковым набором лекарств.

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Вестник Кавказа

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