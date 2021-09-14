Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

По словам терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, самому отличить коронавирус от гриппа почти невозможно.

"Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", - сообщил иммунолог в беседе с порталом Ura.ru.

Врач добавила, что эти заболевания не только обладают схожими симптомами, но и лечатся практически одинаковым набором лекарств.