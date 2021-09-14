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Названо число туристов, отдохнувших с начала года в Сочи

Названо число туристов, отдохнувших с начала года в Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что с начала текущего года на курорте побывало 5,5 млн туристов.

По его мнению, как только в Сочи были соблюдены все правила Роспотребнадзора в мае 2021 года, число гостей увеличилось.

Копайгородский, обсуждая туристическую нагрузку города, выделил аэропорт Сочи, принявший в августе 2021 года восьмимиллионного пассажира, а также железнодорожный вокзал, через который прошли около шести млн прибывающих.

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Вестник Кавказа

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