Кафе и рестораны Севастополя снова будут работать по ночам

Заведения общественного питания в Севастополе вновь могут работать в ночное время, сообщили в городском оперативном штабе.

Накануне замгубернатора Александр Кулагин проинформировал о снижении темпов распространения коронавируса в регионе.

"Учитывая многочисленные просьбы предпринимателей и то, что мы видим, - коэффициент распространения [коронавируса] снизился, кроме того, что снизился туристический поток в городе, - предлагаю эти ограничения отменить", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнив, что отрасль общественного питания терпит значительные убытки.

Ранее из-за пандемии заведениям общепита запретили работать с 23:00 до 8:00 за исключением точек питания в кинотеатрах и на объектах транспортной инфраструктуры.