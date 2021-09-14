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Свыше 40 тыс сторонников Саакашвили ждут его в Грузии

Свыше 40 тыс сторонников Саакашвили ждут его в Грузии

Более 40 тыс сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сбежал из страны от уголовного преследования, ожидают его возвращения. Об этом заявила глава оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.

Она напомнила про несправедливость преследования экс-главы государства. "Бывший президент, который, возможно, не проводил правовые реформы, но построил государство, должен иметь право на справедливый суд", — приводит слова Чарквиани "Спутник-Грузия".

Оппозиционер добавила, что сторонники бывшего президента Грузии готовы отправить письмо в международные организации и диппредставительства стран Запада с целью получить всестороннюю поддержку по его возвращению на родину.

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Вестник Кавказа

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