Свыше 40 тыс сторонников Саакашвили ждут его в Грузии

Более 40 тыс сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сбежал из страны от уголовного преследования, ожидают его возвращения. Об этом заявила глава оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.

Она напомнила про несправедливость преследования экс-главы государства. "Бывший президент, который, возможно, не проводил правовые реформы, но построил государство, должен иметь право на справедливый суд", — приводит слова Чарквиани "Спутник-Грузия".

Оппозиционер добавила, что сторонники бывшего президента Грузии готовы отправить письмо в международные организации и диппредставительства стран Запада с целью получить всестороннюю поддержку по его возвращению на родину.