Стало известно, когда перестанут расти цены на жилье в России

В следующем году темпы роста цен на жилую недвижимость в России должны уменьшиться, считает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет «Лента.ру».

«В следующем году многое будет зависеть и от мер господдержки населения, и от цен на стройматериалы и рабочую силу, и от развития ситуации с пандемией, и от ключевой ставки ЦБ. Если не случится никаких потрясений и значимых для рынка событий, типа увеличения суммы кредита по льготной ипотеке, цены замедлят темпы прироста, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где ипотека с государственной поддержкой сейчас доступна ограниченному кругу покупателей», - считает Луценко.

Он отметил, что по итогам 2021 года прирост цен на рынке новостроек ожидается на уровне 20-25%, вторичка за год подорожает на 13-16%.