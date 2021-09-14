Жители Ташкента останутся без газа до вечера

В Яшнабадском и Чиланзарском районах Ташкента отключили газ, возобновить его подачу планируется не раньше вечера вторника.

Отключение связана с подготовкой к предстоящему осенне-зимнему сезону, пояснили в пресс-службе АО "Худугазтаъминот". Работы повлияют на газоснабжение 100 жилых участков в Яшнабадском районе.

В Чиланзарском районе к концу подходит капитальный ремонт подземного газопровода среднего давления в районе махалли "Гавхар", ведутся работы по его подключению. Газа до вечера не будет в 2 971 жилом доме в махаллях "Домбрабад", "Гавхар", "Катта Домбрабад", "Наккошлик", а также в 49 многоэтажках.