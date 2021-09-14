Главная » Новости

В Сочи от COVID-19 привились 70% туристов

В Сочи от COVID-19 привились 70% туристов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил сознательность туристов, приезжающих на курорт в период угрозы распространения коронавируса.

"70% туристов, приезжающих в Сочи, привиты обоими компонентами вакцины от COVID -19", - приводит его слова "Интерфакс".

Глава города отметил, что, несмотря на угрозу распространения коронавируса, в Сочи работают все туристические объекты.

"Ежедневно в бюджет Сочи поступают налоги от санаторно-курортной деятельности. Только за прошедшие сутки в бюджет Сочи поступило 973 млн", - подчеркнул Копайгородский, добавив, что все налоги и платежи поступают регулярно.

1350 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!