Юная спортсменка погибла под колесами КамАЗа в пригороде Петропавловска

В Казахстане 12-летнюю велосипедистку насмерть сбил грузовик.

"Около 10 часов (14 сентября) на 953-м километре дороги Петропавловск - Жезказган в Кызылжарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колеса грузовой автомашины попала 12-летняя велосипедистка. В результате ДТП девочка скончалась на месте аварии", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Утром у воспитанников спортивной школы была тренировка, они ехали со стороны аэропорта в сопровождении "Газели". КамАЗ направлялся в сторону Петропавловска в попутном направлении с велосипедистами.

Причины ДТП выясняются, начато уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".