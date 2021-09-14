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Юная спортсменка погибла под колесами КамАЗа в пригороде Петропавловска

Юная спортсменка погибла под колесами КамАЗа в пригороде Петропавловска

В Казахстане 12-летнюю велосипедистку насмерть сбил грузовик.

"Около 10 часов (14 сентября) на 953-м километре дороги Петропавловск - Жезказган в Кызылжарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колеса грузовой автомашины попала 12-летняя велосипедистка. В результате ДТП девочка скончалась на месте аварии", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Утром у воспитанников спортивной школы была тренировка, они ехали со стороны аэропорта в сопровождении "Газели". КамАЗ направлялся в сторону Петропавловска в попутном направлении с велосипедистами.

Причины ДТП выясняются, начато уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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Вестник Кавказа

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