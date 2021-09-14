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Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Бабье лето ожидается в Москве в последней пятидневке сентября, поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, воздух будет прогреваться до 18 градусов.

"Холодная осенняя погода продержится примерно до середины следующей недели, после чего в атмосфере наметятся признаки постепенного улучшения метеоусловий", - сказал он, пояснив, что это связано с активностью скандинавского антициклона, который "в последней пентаде сентября должен, наконец-то, принести на своих крыльях классическое бабье лето".

В то же время синоптик отметил, что в Центральной России будет продолжаться похолодание, которое к пятнице приобретет "октябрьский характер" – "столбики термометров опустятся к пятнице в ночные часы до нуля - плюс 5 градусов, а днем будут колебаться от плюс 8 до 13 градус", передает ТАСС.

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