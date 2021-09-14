Названы сроки самоизоляции Путина

Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент России Владимир Путин поступил как законопослушный человек, уйдя на самоизоляцию из-за роста заболеваний коронавирусом в своем окружении.

"С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно", - приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

Он подчеркнул, что сроки самоизоляции остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают за главой государства.

"Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина".