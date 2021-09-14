Безделье негативно сказывается на здоровье, выяснили ученые

Свободное время может навредить психическому здоровью, считают исследователи из Пенсильванского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США.

Ученые изучили данные более 21 700 человек, добровольцы рассказывали о том, чем занимают 24 часа в сутки и как при этом себя чувствуют. Оказалось, что более высокий уровень свободного времени связан с большим благополучием только до определенного момента - избыток свободного времени плохо влияет на людей.

Проверить результат удалось с помощью онлайн-экспериментов с участием более 6000 человек. Участники фантазировали о том, что у них на протяжении полугода есть ежедневно 15 минут, 3,5 часа или 7 часов свободного времени. О самом лучшем самочувствии при такое перспективе сообщили те, у кого было бы по 3,5 часа.

Еще один опрос показал, что проведение досуга продуктивно (спорт, хобби), делает свободное время гораздо приятнее, чем ленивое лежание перед телевизором и другие "непродуктивные" занятия.