Австрия не пустит афганских беженцев

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна отказывается принимать мигрантов из Афганистана.

"Мы не примем больше ни одного беженца-афганца — по крайней мере, пока я у власти. Нельзя повторять ошибки 2015 года и бесконтрольно впускать людей", — приводит его слова Lenta.ru.

Политик подчеркнул, что руководство Австрии не намерено тратить силы на интеграцию приезжих из Афганистана, которые, по его словам, не имеют хорошего образования и разделяют совершенно чуждые европейцам.

Курц отметил, что Австрия продолжит поддерживать гуманитарные программы, позволяющие повысить уровень жизни в Афганистане и предотвратить массовую миграцию.