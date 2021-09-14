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Австрия не пустит афганских беженцев

Австрия не пустит афганских беженцев

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна отказывается принимать мигрантов из Афганистана.

"Мы не примем больше ни одного беженца-афганца — по крайней мере, пока я у власти. Нельзя повторять ошибки 2015 года и бесконтрольно впускать людей", — приводит его слова Lenta.ru.

Политик подчеркнул, что руководство Австрии не намерено тратить силы на интеграцию приезжих из Афганистана, которые, по его словам, не имеют хорошего образования и разделяют совершенно чуждые европейцам.

Курц отметил, что Австрия продолжит поддерживать гуманитарные программы, позволяющие повысить уровень жизни в Афганистане и предотвратить массовую миграцию.

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Вестник Кавказа

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