Главная » Новости

Ребенок едва не стал жертвой невнимательности взрослых на Ставрополье

Ребенок едва не стал жертвой невнимательности взрослых на Ставрополье

Водитель "Шевроле Ланос" сбил ребенка на ул. Талмыкской станицы Суворовской Предгорного округа.

Было установлено, что ребенок находился возле дома на проезжей части дороги вне пешеходного перехода без присмотра взрослых. Пострадавший госпитализирован.

"За рулем машины был 34-летний местный житель, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения", - сообщает дорожная полиция.

1410 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!