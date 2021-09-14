Ребенок едва не стал жертвой невнимательности взрослых на Ставрополье

Водитель "Шевроле Ланос" сбил ребенка на ул. Талмыкской станицы Суворовской Предгорного округа.

Было установлено, что ребенок находился возле дома на проезжей части дороги вне пешеходного перехода без присмотра взрослых. Пострадавший госпитализирован.

"За рулем машины был 34-летний местный житель, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения", - сообщает дорожная полиция.