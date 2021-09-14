Дагестан задолжал "Россетям" более 14,7 млрд рублей

Долги Дагестана перед "Россети Северный Кавказ" на 1 августа текущего года составили более 14,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Почти 2,2 млрд из этой суммы приходится на десять предприятий ЖКХ. С 1 июля 2020 года, когда филиал "Дагэнерго" получил статус гарантпоставщика, прирост составил свыше 567 млн рублей.

Первое место в антирейтинге занял "Махачкалаводоканал", задолжавший более 857,2 млн рублей. В тройке оказались МУП "Очистные сооружения канализации Махачкалы и Каспийска" (свыше 303,5 млн рублей) и ГУП "Дагводоканал" – 247,6 млн рублей.

В десятку крупнейших должников также вошли ОАО "Горводоканал", ОАО "Махачкалатеплоэнерго", МУП "Горводоканал" Избербаша, ОАО "Махачкалатеплосервис", МУП "ЖКХ", МУП "Дербент 2.0" и ОАО "Горводопровод".

Отмечается, что в отношении ЖКХ-предприятий, которые не оплачивают свои долги перед компанией, энергетики ведут претензионно-исковую работу.