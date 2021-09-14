В Москве гастролирует Владикавказский русский театр им. Вахтангова

Академический русский театр имени Евгения Вахтангова из Владикавказа приехал на гастроли в Москву, где выступает на сцене Театра имени Евгения Вахтангова.

Выступления коллектива из Северной Осетии продлятся всего два дня - 13 и 14 сентября. Накануне был показан спектакль "Метод Гренхольма" по пьесе Жорди Гальсерана, а сегодня труппа представит московским зрителям постановку пьесы Александра Островского "Лес", - сообщила ТАСС пресс-атташе московского Вахтанговского театра Елена Кузьмина, передает "Это Кавказ".

Выступления театра из Владикавказа проходят в рамках межрегионального направления "Больших гастролей", они приурочены к юбилеям двух театров-побратимов: 150-летию владикавказского Академического русского театра имени Евгения Вахтангова и 100-летию московского Театра имени Евгения Вахтангова.