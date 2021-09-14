Мечты россиян связаны со здоровьем и жильем

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый десятый россиянин мечтает о крепком здоровье для себя и своих близких.

На вопрос о заветной мечте можно было дать только один ответ, оказалось, 10% опрошенных мечтают о здоровье, 8% - о квартире, доме или улучшении жилищных условий, 4% грезят путешествиями, 3% хотят переехать, в том числе из страны, столько же человек мечтают о мире во всем мире. По 2% россиян назвали своей заветной мечтой долголетие, процветание и стабильности для России, встречу второй половинки.

Мечта отсутствует у 12% россиян, еще 13% не смогли дать ответа на открытый вопрос.

Половина (49%) респондентов уверены - исполнение мечты зависит от собственных усилий. Удачные обстоятельства и помощь других помогает исполнить мечту, считают 37%.

Чаще всего (19%) для исполнения мечты россияне загадывают желание на Новый год или (6%) думают о нем так, будто оно уже исполнилось.