Полицейский попытался стать миллионером, но оказался в суде Пятигорска

Против старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Пятигорску было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Следствие установило, что подозреваемый ввел заблуждение супругу одного из задержанных, пообещав ей не привлекать мужчину к уголовной ответственности в том случае, если она заплатит 5 млн рублей.

Женщина согласилась, однако, получив деньги, полицейский обещание так и не выполнил. Обманутая ставропольчанка обратилась с заявлением к правоохранителям.

По факту сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставрополью проводится служебная проверка.