Клещи продолжают атаковать жителей Адыгеи

Несмотря на приход осени, клещи не становятся менее активными – по последним данным Роспотребнадзора в медицинские организации Адыгеи уже обратились 485 пострадавших от их укусов, в том числе 229 детей до 14 лет.

Укусы зарегистрированы практически во всех административных территориях республики за исключением Шовгеновского района, - передает "АиФ-Адыгея".

В данный период основными факторами профилактики остаются соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории и применение современных средств для обработки верхней одежды и снаряжения, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.