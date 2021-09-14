Стамбул признан лучшим городом в Европе

Европейское издательство Travel and Leisure ("Путешествия и отдых") провело опрос, чтобы выявить лучший город в Европе. Первое место занял Стамбул.

"Стамбул - лучший среди европейских городов. Стамбул - город номер один в Европе. По итогам опроса, проведенного Travel and Leisure в рамках World's Best Awards 2021, тысячи людей выбрали Стамбул своим фаворитом. Мы все этим гордимся", - написал губернатор города Али Йерликая в соцсети.

Турецкий город набрал 91,32 балла из 100. Лидером Стамбул стал благодаря обилию исторических достопримечательностей, которые соседствуют с такими современными сооружениям, как Нишанташи и Галатапорт. Также высоко был оценен аэропорт "Стамбул".