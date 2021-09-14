В Крыму вырастет новый город-курорт

На западе Крыма, где есть много свободной земли, власти намерены построить новый курортный город, который сможет принимать в до 50 тыс человек, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт - с проживанием около 50 тыс жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. Идея правильная", - сказал Аксенов, отметив, что Сакский район Крыма обладает большими свободными площадями, - передает "Интерфакс".

Будет создано более 10 тыс единиц номерного фонда, и это будет востребовано, - поведал глава Крыма, отметив: сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.

В новом населенном пункте будут апартаменты и гостиницы, - добавил Аксенов.