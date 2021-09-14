Рахмон и Путин обсудили Афганистан

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.

Как сообщает пресс-служба главы Таджикистана, главы государств обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Афганистане, особое внимание было уделено обстановке на таджикско-афганской границе. "Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по афганской проблематике и продолжении контактов на различных уровнях", - указано в сообщении.

Уточняется, что "в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы таджикско-российского стратегического партнерства, в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические аспекты двусторонних отношений", кроме того, лидеры затронули региональную и международную повестку дня.