Власти Крыма оценили наполненность водохранилищ

Крымские водохранилища заполнены наполовину, - сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

"В частности, Симферопольское водохранилище заполнено более чем на 32%; Аянское - более чем на 84%; Партизанское - более 55%; Чернореченское - более 71%; Изобильненское - более 45%", - написал Аксенов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

В целом общий объем запасов воды в крымских водохранилищах, включая наливные, составляет почти 152 млн кубометров, что позволяет подавать ее в Ялте круглосуточно, в Симферополе и Алуште воду отключают только на ночь.

Напомним, водные запасы Крыма в июне и июле существенно пополнили сильные ливни, однако к началу осени приток влаги в водохранилища региона снизился.