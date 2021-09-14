Названа предварительная дата встречи президента Ирана с Путиным

Президент Ирана Ибрахим Раиси и глава российского государства Владимир Путин могут встретиться во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане. Об этом сообщает посольство Ирана в Москве.

"Да, он (президент Ирана) будет там. Надеемся, (что встреча состоится)", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Встреча глав государств-членов ШОС, приуроченная к 20-летию создания организации, состоится в Душанбе 17 сентября.