Владимир Путин самоизолировался

Президент России Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Путин продолжит работать и примет участие в запланированных на этой неделе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

Владимир Путин абсолютно здоров, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - добавил Песков.