В России выявили 17 837 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 17,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 17 837 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 148 (6,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 609, в Санкт-Петербурге - 839, в Московской области - 796. В Ставропольском крае новых случаев 352, в Краснодарском крае - 232, в Крыму - 229, в Дагестане - 130, в Кабардино-Балкарии - 70, Северной Осетии - 67, в Чечне - 63, в Ингушетии - 62, в Адыгее - 52, в Карачаево-Черкесии - 45.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 7 176 085 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 907 человек, за весь период - 6 418 033 человека.

Умер за сутки 781 пациент с коронавирусом. С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 194 249 человек.