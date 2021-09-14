Ростуризм намерен проработать чартерные рейсы на Кавказ из городов России

Субсидированные чартерные рейсы в Минеральные Воды могут быть запущены не только из Москвы, но и из других городов России, - сообщили в Ростуризме.

"Важный момент, над которым мы работаем - чтобы чартеры стартовали не только из Москвы. Понимаю, что тяжелая история. Еще более сложно принимаются решения, но нужно пробовать, нужно ставить чартеры, нужно раскачивать спрос. Одно из направлений, которое мы тоже с одним из туроператоров рассматривали, - это Казань - Минеральные Воды", - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает "Это Кавказ".

Более 70% перелетов в стране осуществляется через Москву, а чартеры помогают решить проблему связанности страны, чтобы туристы могли напрямую летать в популярные места отдыха, - пояснила Догузова.

Чартерные субсидированные рейсы могут быть запущены и в другие города Кавказа, - добавила глава Ростуризма.