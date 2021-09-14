Азербайджанские депутаты станут наблюдателями на выборах в Госдуму РФ

Сегодня в Москву отправляется делегация депутатов Милли Меджлиса Азербайджана – об этом "Вестнику Кавказа" рассказал азербайджанский парламентарий Низами Сафаров, вошедший в состав делегации.

Цель визита – наблюдение за выборами в Госдуму, которые пройдут в это воскресенье, 19 сентября.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков подчеркнул, что Россия – стратегически важный партнер Азербайджана. "У нас, помимо межпарламентской группы дружбы РФ-АР, совместно с Государственной Думой и Советом Федерации есть общий комитет рассмотрения вопросов, представляющий взаимный интерес. Я вхожу в эту группу. К сожалению, из-за пандемийных ограничений деятельность подобного рода форматов сейчас ограничена", - сказал он.

"И Россия в целом как государство-партнер, и парламент, я думаю, проявляли и будут проявлять заинтересованность в том, чтобы сотрудничать, встречаться, обсуждать и решать все вопросы, требующие согласования, и консолидированно выступать в тех случаях, когда эти интересы полностью совпадают", - выразил уверенность Расим Мусабеков.

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев отметил прочность связей азербайджанских депутатов с российскими коллегами. "Мы контактируем и на уровне межпарламентской группы дружбы, и на уровне Межпарламентской ассамблеи. Есть нормальные контакты и на уровне сенаторов, и на уровне партий. Никаких разногласий и проблем у нас нет. Делить нам нечего", - заключил Арзу Нагиев.

Напомним, что в Единый день голосования будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов и депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.