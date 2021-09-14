В метро Москвы появились указатели на таджикском и узбекском языках

На станции "Лесопарковая" Бутовской линии московского метрополитена появились указатели на таджикском и узбекском. Для мигрантов перевели слова "вход" и "выход", а также другую информацию на станции.

Новшество пока можно найти только на "Лесопарковой", от нее ходят автобусы до миграционного центра, сообщается в Telegram-канале РБК.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов констатировал дефицит трудовых мигрантов в столице в 200 тыс человек.