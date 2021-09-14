Западную хорду Ростова проведут вдали от жилых домов

Западная хорда, которая станет частью транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону, пройдет вдали от жилых домов, а вдоль нее будут установлены шумозащитные экраны, - рассказали в донском Минтрансе.

Хорда будет пролегать по западной границе Левенцовки, а затем через Мертвый Донец по эстакаде она выйдет на улицу Всесоюзную.

"Реализация объекта по данному варианту позволит вывести транспортные потоки за пределы улично-дорожной сети города, а также обеспечит транспортные связи периферийных районов внутри Ростовской агломерации", - пояснили в министерстве транспорта, передает "АиФ-Ростов".

Проект будет готов к 2025 году, в него вложат 30 млрд рублей. Новая дорога улучшит транспортную доступность микрорайона и местных садовых товариществ, - уверены в министерстве.