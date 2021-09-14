Аэропорт Антальи вошел в тройку самых загруженных аэропортов Европы

Список наиболее загруженных аэропортов Европы в августе возглавил амстердамский Схипхол - 33 тыс рейсов. До пандемии рейтинг традиционно возглавлял Лондонский Хитроу больше, сейчас он опустился на 10-е место, пишет газета Times.

В топ-10 загруженных аэропортов Европы вошли воздушные гавани Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула, Франкфурта, Парижа.

Хитроу за август обслужил лишь 19,5 тыс рейсов, пассажиропопток составил только 29% от уровня августа 2019 года.

В настоящее время пассажиропоток активно растет в большинстве аэропортов Европы, а темпы роста в Хитроу довольно низкие.