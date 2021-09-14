В Израиле оценили уровень толерантности в России

Уровень толерантности в России очень высокий, констатировал министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

"А сегодня, могу сказать, Россия вообще - здесь уровень толерантности очень высокий, конечно же, все, что связано с еврейством, с еврейской жизнью в России, мы видим, насколько это приветствуется", - сказал он.

Развозов также отметил, что в настоящее время Израиль осуществляет много программ для поддержки и сплочения еврейской диаспоры в России. По его словам, "задача здесь не только, чтобы люди репатриировались", но "поддерживали связь с нашим государством. Считаю, что это очень важная связь", передает РИА Новости.