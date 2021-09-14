В Турции назвали Зеленского сумасшедшим после его слов о войне с Россией

Пользователи турецкого новостного портала Haber7 скептически относятся к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о возможном военном столкновении с Россией.

По мнению комментаторов сайта, президент Украины "сошел с ума".

"Наверное, хотел всех посмешить?" — написал читатель под ником byrm.

Другой обозреватель отметил, что в прошлом Зеленский был комедийным актером, поэтому таких заявлений бояться не стоит.

Также комментаторы предостерегли главу Украины от агрессии по отношению к России.

"Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе", — написал один из читателей новостного портала.

Помимо этого, обозреватели сайта считают, что Украина "напрашивается" на войну с Россией.

Напомним, что Владимир Зеленский допустил вероятность полноценного военного конфликта между Россией и Украиной. По его словам, столкновение двух стран станет "самой большой ошибкой Москвы".