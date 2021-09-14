Новый газовый рекорд в Европе: $800

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс куб м, говорят данные биржи ICE.

Так, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс куб м, или €65,5 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Уточним, что этим утром торги начались с $760 за 1 тыс куб м. Фьючерсы на газ в Европе дорожают в течение последнего месяца, рост начался с уровня в $550 за 1 тыс куб м.