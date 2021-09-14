На Кубани сегодня будет тепло и дождливо

В Краснодарском крае сегодня будет тепло и дождливо, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе будет преимущественно облачно, во второй половине дня ожидаются дожди с грозами, воздух прогреется до 23-28 тепла, ветер будет дуть западный, его скорость составит 4-9 м/с, - передает "АиФ-Юг".

На Черноморском побережье будет преимущественно без осадков, они возможны лишь в Туапсинском районе края. Температура воздуха на побережье составит 28-30 градусов тепла, ветер будет западный, его скорость - 6-11 м/с, порывами до 14 м/с.

В Краснодаре небольшая облачность, ветер западный, его скорость 4-9 м/с, а воздух прогреется до 26-28 со знаком плюс.