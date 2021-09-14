ЦИК Узбекистана зарегистрировал всех кандидатов в президенты

В Узбекистане центральная избирательная комиссия утвердила регистрацию всех кадидатов в президенты республики.

Во вторник регистрацию прошли три кандидата, среди них Шавкат Мирзиёев, действующий президент страны, а Максуда Варисова от Народно-демократической партии Узбекистана и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии "Адолат".

"Центральная избирательная комиссия проверила и выдала заключение о соответствии представленных НДПУ, УзЛиДеП и "Адолат" документов требованиям избирательного законодательства и зарегистрировала выдвинутых кандидатов на выборы президента Узбекистана", - сообщили в ЦИК республики.

Таким образом, за пост президента Узбекистана на выборах, которые пройдут 24 октября, будут бороться Шавкат Мирзиёев, Максуда Варисова, Алишер Кодиров, Бахром Абдухалимов и Нарзулло Обломуродов.