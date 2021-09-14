Песню "Ничего на свете лучше нету" спели на кабардино-черкесском языке (ВИДЕО)

В рамках проекта "Вместе на своем" на канале YouTube Russia состоялась премьера музыкального клипа, в котором 18 исполнителей на 11 языках исполнили детскую песню "Ничего на свете лучше нету".

Участниками данного проекта стали популярные исполнители из разных регионов, авторы YouTube, а также победители конкурса.

Партию на кабардино-черкесском языке исполнила победитель конкурса от YouTube Дина Дзуева. В клипе также приняли участие Бурановские бабушки, спевшие свою партию на удмуртском языке. На татарском языке спела и финалистка проекта "Голос" Эльмира Калимуллина и многих других талантливых исполнителей.

Помимо этого на канале YouTube Russia были опубликованы тематические плейлисты, в которых собрано более 60 видео, посвященных языкам, музыке и сказкам народов России.

В 2019 году ООН объявила период 2022 — 2032 годов Международным десятилетием языков коренных народов. Лос-Пиносская декларация UNESCO отметила важность распространения региональной культуры и указала на особый потенциал цифровых платформ в поддержке использования и сохранения языков.

Стоит добавить, что проект создан Google при поддержке Института языкознания РАН с целью показать языковое разнообразие России.