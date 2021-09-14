Проект строительства верфи под Ростовом перенесли на год

"Средне-русская речная компания" отказалась от строительства судоверфи судов типа "река-море" в Ростовской области.

Проект собирались претворить в жизнь еще в 2017 году, вложив в него 9,7 млрд рублей, однако из-за отсутствия средств инвестору пришлось отказаться от его реализации: банк тоже не выдал кредит на такой проект, - сообщает "РБК Ростов".

Тем не менее, донское правительство, не отказалось от строительства и планирует реализовать проект в будущем 2022 году.

Верфь планируется построить в Белой Калитве на территории завода "Сельмаш-Калитва".