Ушел из жизни экс-командующий войсками на Северном Кавказе

Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне, ушел из жизни, сообщил представитель Южного военного округа.

"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", - приводит слова собеседника РИА Новости, уточняя, что Казанцев умер в районе семи утра в Краснодаре.

Казанцев занимал пост командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, с 2000 по 2004 годы был первым полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.