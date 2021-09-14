Финляндия начнет продлевать истекшие визы россиян с 1 октября

Власти Финляндии решили начать прием у россиян документов на визы, чтобы избежать сверхнагрузки после отмены ограничений.

"С 1 октября визовые центры начнут принимать заявления от двух новых групп заявителей: это те, кто собирается в деловую поездку, а также те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Финляндией на срок не менее 2 лет", - сообщил начальник консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен на пресс-конференции в Петербурге.

У россиян насчитывается почти полмиллиона просроченных финских шенгенов.

При этом, по словам Туоминена, каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Новые визы взамен истекших будут выдаваться на разные сроки, кроме того, эти визы уже нельзя будет продлить в случае, если границы так и не будут открыты.