В России резко вырос спрос на квартиры в Крыму

Россияне активно скупают жилье в Крыму после того, как цены на недвижимость в Сочи резко выросли, пишет "Коммерсантъ".

В августе в Сочи было продано 17,3 тыс кв метров жилья - на 36 % меньше, чем месяцем ранее. Причина не в нехватке жилья, а в том, что объекты реализуются в обход закона о долевом строительстве, а также стоят слишком дорого.

В Крыму цены также растут, но не так быстро, и жилье на полуострове значительно доступнее, чем в Сочи. За лето спрос на новостройки в Крыму вырос на 18%, сообщил гендиректор сервиса "Мир квартир" Павел Луценко. К концу августа метр подорожал на 12,5% по сравнению с июнем. За год средняя стоимость нового жилья в Крыму выросла на 37%. Сейчас квартира в новостройке в Ялте обойдется в среднем в 12,5 млн рублей, в Алуште - в 9,6 млн рублей, в Севастополе - в 7 млн рублей.

Отметим, что в Сочи за год цены на квартиры выросли на 113% - до 270 тыс рублей за метр.