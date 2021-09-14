Два человека пострадали в тройном ДТП в Ставрополе

В результате автоаварии в Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСМ пострадали два человека, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

Стало известно, что водитель "ВАЗ-21104" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Поло", от удара иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в припаркованный автомобиль "Хонда Одисей".

В аварии пострадал водитель "Поло" и пассажир "десятки", они госпитализированы. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.