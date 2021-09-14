Астраханские спасатели тушили маршрутку с пассажирами

В Астрахани утром вспыхнул маршрутный микроавтобус, перевозивший пассажиров, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Возгорание маршрутки произошло на улице Дзержинского рядом с остановкой. По предварительным данным, пострадал только водитель, пассажиры отделались испугом.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб и карета "скорой помощи". Медики оказали водителю первую помощь, от госпитализации он отказался, - передает "АиФ Астрахань".

Пожар был такой силы, что ГАЗель NEXT выгорела полностью и вряд ли будет восстановлена. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.